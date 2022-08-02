許多人大掃除時常常會發現意想不到的東西，過去視為垃圾的東西，經過一段時間也可能變成寶物。一名網友日前整理家裡時，翻出體積超大的舊款蘋果電腦，好奇詢問網友「這個會有人收嗎？」獨特的外型讓網友笑說「還以是洗衣籃」，但也有內行人馬上認出這台是蘋果電腦的經典「Power Mac G3」，勸原PO千萬不要衝動丟掉，在拍賣網站上還能賣出好價錢。

原PO在《Dcard》上以「老蘋果會有人要嗎？」為題發文，表示家裡大掃除時，意外翻出骨董級的蘋果電腦和螢幕，從照片中可見，厚重的電腦上佈滿了許多灰塵，外型採用罕見的天藍色配上白色，略微透明的材質隱約可以看到機殼內的構造，與現在的蘋果電腦設計大相逕庭，讓原PO忍不住好奇詢問，「這個有人會收嗎？」

網友大掃除時，意外找到23年前購買的蘋果電腦，好奇上網詢問是否還具有價值。（圖／擷取自Dcard）

文章曝光後引起網友熱議，「好可愛的外型」、「有興趣可以免費幫你回收，當展示品」、「比我還老的電腦欸」、「我會收欸⋯好讚」，有網友更是歪樓笑說，「剛剛沒仔細看還以為是水桶」、「我倒覺得像洗衣籃」。

不過，也有內行網友曝光這台骨董電腦的真正價值，「這應該是PowerMac G3，整理乾淨後，可以丟到亞馬遜或ebay賣，看保存情況大概可以賣2千至4千台幣，如果有鍵盤滑鼠，能開機使用，可以賣更高」，也有其他網友留言相勸，「還能運作的話就非常有價值了」、「5年前資源回收賣200塊，現在非常後悔」。

而原PO看完眾人的意見後也補充說明，最後決定將這台骨董電腦保留下來。