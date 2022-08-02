由台新銀行公益慈善基金會舉辦「您的一票，決定愛的力量」，為台灣首創大型網路公益慈善平台，繼2020年導入國際主流的影響力評估方法「社會投資報酬（SROI）」，第十屆SROI報告首獲「英國社會價值國際（SROI）」認證數值$5.33後，2021年第11屆活動再度獲社會投資報酬率為$6.81，即平台中每投入1元將產生6.81元的社會價值，該報告也是全球第一個同時通過預測型與評估型的SROI認證報告。

台新銀行公益慈善基金會表示，該報告採用嚴謹的距離旅行法（Distance travelled）計算所有成果，將利害關係人每一項成果的「改變比例」納入計算，並增加量表為指標，使評估更臻完整，獲SVI審查員盛讚為高質量報告。該報告針對第11屆「您的一票，決定愛的力量」平台分析四大利害關係人族群產生的社會價值，包含提案團體、提案團體職員、台新志工以及捐款者。

近75％的社會價值來自提案團體，其中得獎的提案團體產生增加主要服務對象與客戶、提高服務品質、增加資源管道及提升隊組織向心力等三項改變。即使未得獎的提案團體，仍然有增加資源管道及提升組織向心力兩項改變。提案團體職員發生增加自信心、增強成就感、提升網路行銷能力、增加助人行為及增進人際關係等五項正向改變。

台新志工皆會感到更快樂、增進人際關係、增加對台新的向心力且改善家庭關係，其中擔任主管職的志工在參與活動後會與客戶有更多話題與互動因而增加業績，捐款者則會感到更快樂。

台新銀行公益慈善基金會指出，彙整第十屆與第11屆報告分析，研究發現兩年度中都有70％以上的提案團體，皆因參加台新平台後而獲得更多資源管道，第11屆活動雖面臨台灣疫情嚴峻，仍有87％未得獎團體因台新平台獲得資金、志工與物資等資源投入。顯示疫情下台新平台對社福團體的重要性提升。

對參與兩屆活動的台新志工而言，主管階級志工表示會帶孩子一同參與，讓孩子了解公益議題並珍惜所有，因而增進家庭關係，也是台新所創造出的社會價值。

台新銀行公益慈善基金會說明，自2010年舉辦「您的一票，決定愛的力量」平台，至今已邁入第13年，以具體數據證明「您的一票，決定愛的力量」平台已達成協助中小型的社福團體與社會企業，並進行組織培力的機構目標。且已根據兩年利害關係人訪談與問卷回饋，從影響力管理概念調整平台之資源配置、志工招募、活動設計等策略，持續做好社會價值管理的品質管制，並落實將SROI導入於ESG管理，擴大「您的一票，決定愛的力量」的社會影響力。