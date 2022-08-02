開發金控大股東介入中國人壽新大樓設計、不動產租約，中國人壽被重罰。金管會保險局2日宣布，在對開發金控金檢時，發現中壽將業務、營運績效、員工薪資等資料報給辜姓大股東、邱某、余某等人，依保險法對中壽開罰新台幣600萬元並糾正；且令中壽調降董事長譚碩倫月薪10％，為期3個月，以及調降總經理黃淑芬月薪30％，為期3個月。

保險局指出，辜某雖擔任開發金子公司開發資本董事長，但不是開發金或中壽負責人，中壽卻將業務、營運績效等陳報辜某的秘書或邱某等人，再由這些人轉陳報辜某，中壽敦北新總部大樓多項設計規劃，也是由辜某決定。

邱某擔任開發資本旗下多家子、孫公司董事或董事長職務，並未任職開發金或中壽，中壽相關人員卻將員工績效評核、薪資、獎金報告、海外拓展業務等機敏資料報給邱某，或透過開發金人員轉送給邱某。

余某擔任開發金控、開發資本、國亨開發公司及中壽的董事，並擔任開發資本資深副總，但中壽人員對新總部大樓的設計、採購、發包等作業，有請示余某同意後再辦理後續事宜，顯示余有介入中壽新大樓工程發包、裝修等非本職權責的核決作業，有執行經理人職務及利益衝突的情況。

中壽2021年11月將投資性不動產出租給利害關係人國亨開發，用來經營旅館，租約議定過程中未見相關評估分析的簽報流程，全案僅在最後合約內容確定階段，才有簽報提報董事會，未建立相關評估分析、陳報層級、事後檢討等事前、事中、事後控管機制。

同時此案是由邱某提出「利潤共享原則」，並由中壽與國亨開發人員以此提議議定租賃條件，開發金控財務、法務人員代表或基於國亨開發公司利益與中壽洽談租賃條件，開發金人員角色錯置且有利益衝突，中壽也有由金控人員主導租約議定過程與租賃條件，致影響中壽對租賃條件的獨立判斷及與交易對手洽商議約的公平性。