盜刷集團鎖定電商平台盜刷買貨，轉手以市價4成的價格轉售牟利。(民眾提供／林欣儀台中傳真)

以卓姓男子為首的盜刷集團，看準疫情期間許多民眾減少外出，多利用電商平台購物，竟利用泰達幣購買台灣民眾的信用卡資料，再透過電商平台購物、盜刷他人信用卡，之後以市價4折的價格銷贓並獲利，刑事局中部打擊犯罪中心獲報蒐證，日前逮獲卓男等集團成員共5人，依詐欺、組織犯罪等罪嫌偵辦。

警方日前接獲通報，卓姓男子（29歲）夥同其他成員組成盜刷集團，今年2月到4月間，利用泰達幣向大陸暗網購買民眾個資與信用卡相關資料，再以這些卡號、資料在電商平台購買奶粉、食品與餐券、保健品等。

警方調查，卓男等以盜刷方式購買物品後，卓的張姓妻子及黃姓、徐姓、林姓等集團成員則分別透過蝦皮等平台，以市價約4折的價格銷贓，藉以獲利，短短幾個月，該集團盜刷次數超過170多次、金額超過百萬元。

警方獲報並蒐證後，偕同清水分局、台中市刑大等單位，分別在龍井、梧棲等處搜索，並查扣被害人信用卡資料、信用卡燒錄器及磁條空白信用卡及手機、安非他命等贓證物，並逮獲卓男等5人，依詐欺罪法辦，台中檢方複訊後分別依3至8萬元諭令交保。