農委會林務局今天跨海舉辦保育工作平台會議，邀請學者專家研議更完善的措施，還給大自然的朋友一個更安全的家。（金門縣府提供）

瀕絕保育類野生動物「歐亞水獺」在台灣地區及大陸沿海僅金門仍有穩定發現，估計全島數量只有200隻左右，且在棲地破碎化包括水系斷絕、植被持續消失下，面臨生存和繁衍嚴重危機。農委會林務局今天跨海舉辦保育工作平台會議，邀請學者專家研議更完善的措施，還給大自然的朋友一個更安全的家。

林務局今天召開的歐亞水獺保育工作平台會議 ，重點在落實並追蹤歐亞水獺的保育工作執行進度，包括曾受託進行3年野地調查的台大教授李玲玲，以及曾晴賢教授、林良恭教授、莊西進老師、經濟部水利署、農委會特有生物保育中心、農委會家畜衛生試驗所、臺北市立動物園、內政部保七總隊第四大隊、金門野生動物救援暨保育協會、金門國家公園管理處、縣府工務處、建設處、動植物防疫所、林務所等單位參加，主持人為林務局保育組長羅尤娟。

與會人員就落實生態檢核制度、改善人工設施友善程度、減低路殺風險、水獺保育遺傳研究、推廣與教育現況交換意見，也針對水獺救傷流程、生態環境給付辦理、降低交通路殺與遊蕩犬貓對水獺的生存威脅進行討論。

會中敲定除了棲地的保護復育外，未來更希望透過水系的整合連結，讓水獺的活動範圍能擴大，回到過往全島均有分布的情況。

金門現有歐亞水獺數量，經由臺北市立動物園、東海大學等團隊分析估算約有200隻左右，東半島分布明顯大於西半島，烈嶼則相對不穩定。若以親緣關係而言，金門水獺大概可分為4大家族，以未達1歲的幼獺出現頻度較高。另依過往路殺資料顯示，普遍水獺路殺多為雄性成體，主要發生於冬季活躍期，其中又以環島北路、金沙水庫等路段為路殺模擬分析之熱點。

金門縣政府建設處長李有忠表示，歐亞水獺屬於夜行性動物，即便是在地金門人，許多人仍是不太熟悉，直到二、三十年前，許多熱心的專家學者付出，並藉由紅外線自動相機影像的蒐集、水獺排遺的鑑定，才得以揭開這神秘動物的面紗，近幾年更成為金門吉祥物。

縣府說明，金門自去年起開始推動水獺社區巡守，社區回饋相當良好，隨著保育意識的提升，未來的工程施工以及鄉鎮公所的小型工程，也將導入生態檢核的概念，或事先與保育單位協調，注意避開水域範圍附近的棲地，讓水獺有個安全生活的場域。