最美性學博士許藍方因捲入不倫戀，被正宮提告，儘管矢口否認，仍遭法院判賠50萬元，事後她再發5點聲明駁斥，引起網友爭論。事實上，許藍方曾在節目表示，因看不懂地圖被網友罵裝傻白甜，讓她相當無奈，主持人小S聽完直言：「她私生活真的很多部分都很不聰明，不是裝的。」

許藍方近期在節目《小姐不熙娣》談到網友對她的誤會，舉例有次錄節目時被考驗要用紙本地圖找路回公司，但她是路癡，完全看不懂，節目播出後卻遭網友砲轟：「博士還裝笨」，許藍方不禁傻眼地直呼：「為什麼博士一定會看地圖啊？」還有人酸她裝傻白甜，想營造可愛的形象，許藍方為此反駁：「那個已經不是可愛，我為什麼要裝，氣死我欸。」

小S也認為看地圖很困難，當時陪許藍方一起找路的派翠克則還原經過，表示許藍方拿著地圖到處問路人方向和位置是否正確，如果是對的就會走，但因為她是對著地圖方位，很容易因為轉動就要重新找路，派翠克當時就故意鬧許藍方，要她轉一圈，許藍方果然找不到路，直喊：「亂掉了啦，我現在不知道在哪裡了。」

小S心有戚戚焉，表示自己也是路癡，向觀眾朋友解釋真的有這種人，派翠克搞笑地安慰許藍方：「你不是裝的啦，你是真的啦」，小S也說：「她私生活真的很多部分都很不聰明，不是裝的」，藝人鮪魚（徐瑋吟）最後補充：「會念書跟會生活是兩件事情。」