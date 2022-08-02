女優吳夢夢拍片多年，曾因被BBC採訪而冠上「台灣第一女優」稱號，近來除了經營公開社群，更跨界當Youtuber分享業界內幕，日前她在頻道談論月經影響工作的可能，超辛辣的話題引起網友熱議。

1日吳夢夢和搭檔主持朵朵在頻道《思春社》，主題談論「月經來能打炮嗎？」，大聊女優拍片時若月經來的處理作法，如果是初期有辦法可過關，劇組一般會準備私密處清潔液、灌洗液、衛生棉條，因為那時血量並不算多，還算能把衛生棉條減半，再把線給剪掉塞進體內，如若出血量太大拍攝會喊卡。

吳夢夢和朵朵同台主持，大聊片場女優月經來的處理策略。(圖/思春社 Youtube)

不過吳夢夢、朵朵兩人，強調不樂見女優月經時拍攝，因為可能有不良的影響，其一，內壁變薄執意工作，很容易受傷破皮，嚴重可能導致不孕；再者，男優沒義務忍受女優的生理變化，甚至可掉頭走人，只是因全組想順利拍攝才配合，但如果女優屢次月經來拍攝，片商可能會降低跟女優的合作機會。

吳夢夢分享她已經8年沒來月經。(圖/吳夢夢 Youtube)

吳夢夢自爆有避孕器，還爆出月經已有8年沒來。(圖/思春社 Youtube)

為此，吳夢夢也分享經驗，自己有在體內裝避孕器，藉此不讓內膜增厚太多，而她自己的量本來就很少，現在直接變沒有了，更自爆：「我已經8年沒有月經了」，不過她說都會固定回診，確認避孕器和身體狀況，還順帶分享「吃避孕藥」的小訣竅，稱經期能更固定，藉此得知何時該工作、或該讓身體休息。