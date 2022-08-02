受惠美日客戶積極下單，加上高附加價值產品比重拉升，大田（8924）今年第二季毛利率站上30％，在營收擴大的情況之下，第二季每股稅後盈餘衝到7.43元的單季歷史高點，連帶的，累計今年上半年每股稅後盈餘達10.55元，等於半年就賺一個股本，也創歷史新高。

大田精密2日召開董事會，通過111年第二季合併財務報表，經會計師核閱的今年上半年合併營收38.69億元，比去年同期34.67億元，成長12％，稅後淨利8.84億元，比去年同期的7.92億元，年增12％，今年上半年每股稅後盈餘10.55元，再度寫下史上同期新高，優於去年同期的9.48元。

大田發言人鍾政義指出，今年上半年每股稅後盈餘10.55元，創下史上新高紀錄，主要是今年第二季營運表現亮眼所拉抬，因為，大田第二季單季營收達23.39億元，不僅優於旺季水準，更是歷年季度史上最高點，去年同期的20.46億元，成長14％，再度呈現淡季不淡的亮眼佳績。

他說，大田第2季單季每股稅後盈餘7.43元，也成為獲利表現最佳的季度，創下歷史新紀錄。

鍾政義表示，大田今年第二季和今年上半年，繳出有史以來的最佳成績，主要原因之一是，美國與日本的主力客戶，積極下單，而且出貨的產品當中，高附加價值的產品比重拉升，因此，在營運規模擴大的情況之下，創造出第二季30.64％的毛利率，比今年第一季的25.71％，高出甚多。

大田表示，大田持續與主要客戶，保持長期密切的合作關係，展望未來，業績可期，尤其近期大田日系主要客戶傳來好消息，剛上市的革命性具專利的創新球具，在7月31日就傳出GOLF選手使用大田全Carbon專利球頭，而贏得LPGA蘇格蘭公開賽冠軍的好消息。

大田說，「這是個好彩頭，這個好消息，令公司全員振奮」，大田表示，該球具在複合材料高爾夫球桿頭及其製造方法，已取得日本、台灣、大陸多項發明專利，受到客戶肯定與採用，能減輕高爾夫球桿頭的桿頭本體的重量、易於因應不同高爾夫球桿頭的擊球距離、或打感而調整改變重心與轉動慣量，提高設計自由度、以及球桿頭之剛性設計多元化等，且易於控制擊球面板的甜密點位置，使球桿頭能達到較佳的擊球性能。

大田指出，高爾夫運動已成為年輕一代熱門運動選項，是產業成長的新動能，而年輕高爾夫好手使用創新球具，所創造的比賽佳績，引起市場注目，期待刺激與帶動另一波換桿新風潮，為大田注入好收益。

法人表示，依目前來看，大田公司整體業績與獲利表現，都優異出色，具有高殖利率與成長兼具，配息、業績雙優，可惜的是，公司股價受到大環境影響，特別是俄烏戰爭、通膨、升息等不利因素，導致股價劇烈波動下跌，嚴重失去應有的價值，長期投資價值浮現。