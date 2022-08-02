開發金控大股東出國、招待所等開支由子公司凱基證埋單被抓包，金管會重罰！金管會證期局副局長張子敏2日指出，凱基證不只將公司財務資料陳報給開發金大股東，凱基證旗下餐廳員工還常支援開發金大股東出國餐飲以及開發金控關係人鍋氣、磯勢餐廳、敦南招待所的餐飲事項與開支，金額達500萬元，已嚴重違反公司治理原則，依法處以240萬元外，董事長許道義調降月薪20％，為期3個月，並命令停止總經理方維昌6個月業務執行。

張子敏表示，金管會對開發金控進行一般業務檢查時，發現凱基證券嚴重違反公司治理原則，且未落實執行內部控制制度，影響證券業務之經營，金檢時發現，凱基證券物業管理部員工餐廳人員2020年、2021年的出國差勤、費用報支、公出申請等作業都非為了凱基證券本身的公務，而是隨同開發金大股東出國期間或外出支援鍋氣、磯勢餐廳或敦南招待所等非關公務事務，零零總總的金額約500萬元，雖然這些開支已還給凱基證，但已違反內控。

張子敏表示，疫情期間開發金大股東為防疫，私人出國行程有攜請凱基證餐廳員工隨行擔任廚師並報支公款，其中部分人員差旅費有由凱基證券(泰國)總經理匯入凱基證總經理方維昌的帳戶，再由方維昌提領新臺幣支付予員工，另部分人員之差旅費除以「防疫特別津貼」名義給付外，不足部分於補貼稅款後以「員工績效獎金」名義支付。

另外，凱基證券部分餐廳員工在2020年、2021年經常以「業務需求」、「公差」、「國外餐飲考察」、「技術交流」等事由，申請至香港、日本、美國、法國等地出差，出差報備單之工作計畫僅填載「依公司安排」、「餐飲考察」，惟均無檢具公務行程的具體佐證資料，亦未要求繳交出差期間工作報告。

另檢查期間凱基證券表示該等人員係負責處理開發金大股東於國外期間之餐飲事宜，出差所行事務均與公司公務無關。且這些員工在2021年7月至2021年12月出國費用以配合防疫措施，獎勵期間表現績優並堅守崗位之名義，發放「每人每月特別津貼6萬元」，特別津貼發放名目與實際用途不符。

張子敏表示，開發金大股東非凱基證券人員，但凱基證卻有將業務、營運績效、擬晉升人員名單等資料陳報其秘書，再由秘書轉陳報予開發金大股東，另凱基證券人員有向任職開發資本旗下多家子公司、孫公司之董事或董事長，卻未任職於凱基證券之人員陳報協理級以上人員考績資料、香港子公司顧問聘任案情事。

張子敏指出，上開缺失顯示凱基證券已嚴重違反公司治理原則，且未落實執行內部控制制度，影響證券業務之經營，且董事長未善盡監督管理責任，依法核處240萬元罰鍰暨予以糾正，併命令該公司審計委員會就本次檢查缺失採行必要措施，並將相關執行情形提報董事會，及命令公司自裁處書送達翌日起對董事長許道義調降月薪20％，為期3個月，並命令停止總經理方維昌6個月業務執行。