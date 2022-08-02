美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣行程已經落實，白宮警告中國大陸將以軍事挑釁作回應，例如向台灣周邊發射導彈，或做出大規模的空中或海上舉動。北京也可能做出法律上的聲明，宣稱台灣海峽並非國際水域等等。

據《英國廣播公司》報導，美國眾議院議長裴洛西將於8月2日晚間抵達台北並將會晤蔡英文總統。美國白宮國家安全委員會發言人約翰‧柯比（John Kirby）表示，北京可能向台灣周邊發射導彈，或做出大規模的空中或海上舉動。北京也可能發表「謬誤的法律聲明」，例如宣稱台灣海峽並非國際水域。

分析人士指出，基於美國主權問題，裴洛西訪台已處於騎虎難下之勢，台灣或會得到美國精神上的支持，但從此也可能面對北京持續升級的軍事威脅。近日中共軍方各個戰區已陸續就即將進行的軍事演練表態，中國海事局已對南海部分海域發佈航行警告，聲稱該海域將「進行軍事訓練」。

國際政治學者、兩岸問題專家林泉忠認為，裴洛西可能訪台一事讓台灣在國際媒體的關注熱度達到1996年台海危機以來的最高點，「可以說第4次台海危機正在發生」，但僅就現階段狀況的判斷，這對台灣來說是「得大於失」。澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛說，如果裴洛西在台灣出現，那將是「對台灣民主價值的強烈象徵性支持」。同時將重振台灣人對美國對台承諾的信心。

至於對台灣的負面影響，林泉忠認為，目前評價還尚早，但有一個觀察點可以進一步判斷。他說，過去中國的軍艦未曾大舉越過台海中線，最多只是在西側航行。但如果這次裴洛西防台期間或之後越過台灣中線，使得「中線之說無效化」，那麼來說對台灣是巨大損失。

美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係系教授朱志群認為，「台灣可能得了面子，失了裏子。得到的是美國政府特別是國會進一步的、公開的支持，失去的是對現狀和未來局勢的控制。」他預測，「解放軍軍機越過所謂海峽中線，甚至進入台灣領空可能成為常態。」

宋文笛認為，裴洛西訪問台灣可能引發北京的「報復性反應」，比如通過外交或經濟制裁對台灣甚至美國施壓，並且可能包括具有升級風險的軍事活動。

前歐盟外交與安全政策高級代表特別助理，意大利智庫國際事務研究所所長娜塔莉．托奇（Nathalie Tocci）認為，事態已經發展到沒有贏家的局面，「在象徵意義以外，我們並不知道她要去的明確原因，但另一方面，退一步將是莫大災難。」

美國喬治梅森大學莫卡圖斯中心資深研究員鐘偉鋒博士認為，華盛頓對北京發出的混亂信號使裴洛西不得不去台灣，「否則美國看上去會顯得軟弱」。白宮國家安全委員會前政策顧問切馬力（Hagar Chemali）同樣認為，美國政治人物要去哪裏，美國不能接受中國說了算。但她也指出，縱使北京在烏克蘭戰爭問題上不太合作，美國還是需要中國來影響俄羅斯決策，裴洛西此時訪台，時機尷尬。