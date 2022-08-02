美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今（2）日晚間抵達松山機場。戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今表示「有朋自遠方來，不亦樂乎」，裴洛西議長到訪台灣，不論藍綠都沒有道理不歡迎，但趙少康也點出背後目的，「裴洛西也是要給民主黨的期中選舉助選」，引發討論。

趙少康在臉書上PO出一篇「裴洛西吹皺台海」的文章表示，願意來台灣訪問的外國重要人士，台灣當然要歡迎，至於時機問題，對裴洛西而言，這可能已經是她以議長身份訪台的最後機會。趙少康也點出，美國行政部門其實已向北京交心表態，拜登親口公開說「軍方反對」，就是告訴大陸軍方，美國軍方沒有挑釁的意思，大陸軍方不要輕舉妄動。

但趙少康也提及，美國白宮不支持裴洛西訪台的態度十分清楚，以裴洛西曾經在國會當眾撕掉川普總統的國情咨文的個性，大概很難有人勸得動她，越阻擋她越要來，「而且她有她的政治算計，也是要給民主黨的期中選舉助選」。

趙少康認為，大陸下令取消東南沿海的航班，顯然是會有一些空中的軍事動作或軍事演習，洩洩憤是會有的，美國也表明不會去對抗，所以不會擦搶走火，趙少康也覺得「不會真的打台灣，為了裴洛西打台灣，實在小題大作、師出無名，正當性不夠，太抬舉裴洛西了」。

最後趙少康也說，民進黨政府也不敢高調搞大內宣，怕得罪拜登及美國行政部門，只好由側翼加油添醋、歌功頌德，想轉移林智堅的論文醜聞，「抗中保台」是騙人的，抗中無法保台，保台不靠抗中，保台要靠強台富台，抗中只能保黨，保民進黨。不過民進黨沒招，只能靠抗中一招，招式終會用老，邊際效用會遞減，對年底的地方選舉就算有一點效，效果也有限。

趙少康強調「裴洛西來對台灣福禍難料，對她自己倒是政治加分」，同時也提醒「美、歐西方反中懼中情緒強烈，台灣會變成西方政客為選舉宣示反中的舞台，台灣也要小心，不要被利用還見獵心喜」。