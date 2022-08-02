台中1名女子小美（化名）去年3月某日晚上在家中洗澡唱歌，被樓下1名男鄰居抗議太吵，男子竟闖入住家罵三字經，小芳事後指控遭對方強壓在浴室牆上索吻，對方還喊「讓我親一下」，法院一審認定罪證不足判男子無罪，但二審認為男子事後曾下跪求原諒，且小芳情緒不穩，認定強制猥褻確定，改判6月徒刑。

根據判決書，呂男與小美分別住2樓及3樓，互不熟識，呂男在110年3月15日晚間10時許聽見小美沐浴時唱歌，由於聲音過大，他前往3樓浴室，以不詳方式開啟浴室門後，入內抓住小美雙手而將對方壓制於牆邊，多次告訴對方「讓我親一下」，並將其嘴唇貼近小美臉部，經小美奮力抗拒，呂男才離去現場。

但呂男在法庭上否認犯行，稱當天因小美在浴室洗澡時唱歌，他嫌她吵，所以就去敲浴室的門，小美出來打他，浴室的門是小美自己開的，承認在浴室外有用三字經罵她，但沒有進去浴室，也沒有摸她、親她；一審法官認定，呂男未撫摸小美身體隱私處，亦無親吻，檢方提出的證據也不足以證明犯行，盼呂男無罪。

案經上訴，二審法官認為，小美事後有哭泣害怕、顫抖等行為，顯示被強制猥褻的說法並非虛妄，且呂男手機訊息也被搜出曾傳「好想抱妳一下」、「有點想妳」給對方，呂男還曾向對方下跪求饒，希望女方不要在打他或向他人提及此事，認定呂男確實有強制猥褻，判撤銷無罪判決，改判刑6月，可易科罰金與上訴。