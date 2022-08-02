座落於高雄亞洲新灣區的遠雄THE ONE，有68層樓，為全台最高豪宅，可眺望高雄港區。（柯宗緯攝）

座落於高雄亞洲新灣區的遠雄THE ONE，有68層樓，為全台最高豪宅，可眺望高雄港區。（柯宗緯攝）

座落於高雄亞洲新灣區的遠雄THE ONE，樓高68層，為全台最高豪宅，與高雄洲際酒店共構。目前該案已銷售突破7成，遠雄近日舉辦VIP下午茶犒賞住戶，並強調主打全方位酒店式尊榮服務，住戶享有餐飲、住宿等優惠，滿足奢華需求。

「遠雄THE ONE」近日舉行「遠雄THE ONE-VIP致勝悅享午茶會」，邀請高雄洲際酒店總經理羅嘉麒、遠雄房地產行銷副總潘長俊、「遠雄THE ONE」管委會主委黃文彬以及已購客出席參加，介紹「遠雄THE ONE」結合洲際酒店享譽全球的品牌服務理念，給住戶專屬的優惠內容。

潘長俊透露，遠雄THE ONE總計240戶，從預售以來已售出超過7成，目前實登最高價約每坪55萬元，近期成交每坪53萬元、總價約1.09億元的中高樓層產品；尚未開賣的58樓366坪1戶的「全視野」豪宅，有機會創價每坪逾70萬元。

潘長俊提到，近期有不少企業主詢問「遠雄THE ONE」，還指定要183坪的大坪數房型，可當住家也能做招待所，潛在客戶想要買進的理由，除全台第一高豪宅的稀有性，1至16樓為高雄洲際酒店具備特殊性，加上區域未來價值，除是亞洲新灣區5G AIoT智慧城市產業重鎮，也是觀光勝地。

遠雄THE ONE住戶享有高雄洲際酒店提供的全方位專屬服務，餐飲方面，高雄洲際酒店將打85折，並直送住戶，時間從每天上午8時到晚間8時30分；住宿方面，遠雄THE ONE住戶訂房，不分平假日，9折優惠且含早餐2客，並提供所有房型免費升等，並可延至當天下午4時才退房等。