大陸海關總署昨（1）日晚間對未完成企業註冊更新的100多家台灣食品業者實施暫停進口，其中包含多家知名業者。陸委會今日對此回應，陸方昨日即通報我方；陸委會將關注後續發展，並針對遭受影響業者提供必要協助。

陸委會今日晚間透過書面表示，陸方於8月1日經兩岸協議聯繫窗口通知我方，對於我方輸陸食品廠商以缺少資料無法完成註冊為由，暫停我方部分產品輸陸，另部分已經補件但仍不完整之廠商，可持續輸陸至8月底。

陸委會續指，食藥署已於官網公告後續相關程序，並將會同農委會、經濟部等相關機關協助業者申請註冊及輸銷事宜。陸委會將持續關注後續發展。另針對部分業者遭暫停出口所受影響，相關機關持續評估中，並將提供必要協助。

大陸海關總署昨日晚間對100多家台灣食品業者實施暫停進口，理由是未完成企業註冊更新，其中不乏多家知名業者，包含統一、維力、泰山、郭元益、味全等。