外傳美國眾議院長裴洛西2日晚間抵台，預計下榻台北市信義區君悅酒店，有消息指出明日上午她將前往立法院拜會、會見蔡英文總統，下午到景美人權文化園區。對此，民進黨台北市長參選人陳時中2日笑稱「有朋自遠方來，不亦樂乎」，強調自己要對自己國家有信心。

陳時中晚間前往萬華區和黨籍議員劉耀仁合體，共同舉辦「阿中與你相見歡」見面會活動，無黨籍立委林昶佐、民進黨台北市長黨部主委張茂楠也陪同在側，現場湧入百名支持者，熱情高喊「陳時中凍蒜」，劉耀仁也準備多項萬華小吃歡迎陳時中。

被問到怎麼看裴洛西訪台一事，陳時中受訪時表示，有這麼重要的人物，從裡面相近、追求自由的民主國家來台，當然是要套一句最常講的話，「有朋自遠方來不亦樂乎！」

至於國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊中，有人認為裴洛西訪台，是繼1996年台海危機後，兩岸最緊張的時刻，陳時中則說，要對自己的國家有信心，「我們都是勇敢、堅毅的台灣人」，在蔡英文總統領導下，因應國際情勢取得我方最有利地位，全體台灣人一起努力。