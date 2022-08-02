指揮部對面也已架起圍籬。（葉書宏攝）

裴洛西來台 部署總統級維安警力

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今（2日）晚間10時左右抵達台灣，將降落於台北松山機場，有團體揚言到松山基地指揮部歡迎，維安警力提前部署，民權東路沿線各路口早已布置警力，指揮部對面也已架起圍籬，防止意外發生，另外，還有兩輛救護車駛入指揮部待命，現場警透露「比照總統級維安！」

台灣國團體發出採訪通知表示，裴洛西來台表示誠摯歡迎，特別是在俄烏戰爭烽火連天，台海兵凶戰危，中共戰狼頻頻威嚇之際，裴洛西到訪意義尤顯重大，更見台美關係堅若磐石，將到松山基地指揮部歡迎。

警政署不敢大意，在松山基地指揮部周圍早已布署大批警力，同時在指揮部對面架起隔離、劃定採訪區域，民權東路沿線各路口於6時許早已安排有警力維持交管。

此外，陸續有多輛汽車駛入指揮部，其中還有兩輛救護車，格外引起注意。現場警方透露說，不方便透露有多少警力，但「比照總統級維安！」確保無意外發生。