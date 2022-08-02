由新北市青年局辦理的「有課UKO」青年職涯課程，本月7日下午2點將在新莊區農會登場，邀來知名主持人黃豪平教導青年「夢想輸入法」，分享如何在看似不如意的職業生涯裡，保持樂觀的態度，追求完成自己的夢想精神。

新北青年局8月份開辦「有課UKO」職涯課程，包含「探索自我」、「職場人際溝通」、「PowerPoint實戰技巧」等課程，引領青年學子從自我優勢發掘，到外部環境實戰技巧的整合。

青年局表示，黃豪平以逗趣的模仿實力脫穎而出，乃從模仿、脫口秀至節目主持，樣樣精通，雖演藝生涯看似順遂，但也面臨過許多挫折。像是曾在主持節目時，因緊張而表現失常。黃豪平此次將分享如何從失敗中吸取經驗，將劣勢轉為優勢，並相信每個人都有力量去為自己的立場發聲。

青年局長錢念群表示，「有課UKO」取自閩南語諧音「有靠」，各項實體課程內容豐富，且全為免費參加，此次特別邀請黃豪平以說書人角色，帶領大家一窺他的職涯世界，來場與眾不同的職涯探索，盼幫助青年保持夢想初衷，勇敢追夢。