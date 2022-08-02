台北市蝙蝠保育學會研究員徐昭龍在烏樹林休閒園區，拍攝到高頭蝠棲息在蒲葵樹的畫面。（徐昭龍提供／張毓翎台南傳真）

高頭蝠餵寶寶喝奶的畫面。（徐昭龍提供／張毓翎台南傳真）

烏樹林休閒園區擁有上百棵的蒲葵樹，成了高頭蝠的重要棲地。（徐昭龍提供／張毓翎台南傳真）

位於台南後壁的烏樹林休閒園區，遊園五分車除了是其一大特色，鮮少人知的是，園區約20年前成立時，栽種上百棵蒲葵樹，至今仍完整保留，高頭蝠因為喜歡躲在其枯葉內，因此園內成了高頭蝠的小小天堂，台北市蝙蝠保育學會的研究員來參訪，也直呼應是「南台灣最大的高頭蝠棲地」。

園方表示，20年前建立烏樹林休閒園區時，種植大批的蒲葵樹，當時蒲葵樹是熱門又高價的景觀樹種，據說其種子1顆可賣40元，不少人願意收購，因為清除蒲葵樹上的枯葉很費工，所以會請買家幫忙移除。

園方說，但是後來蒲葵樹不再受到市場青睞，枯葉沒人除，在樹上愈積愈多，高頭蝠因喜歡住在蒲葵樹的枯葉內，所以開始發現高頭蝠在園區出沒，若靠近蒲葵樹旁，還能聽到高頭蝠「吱吱吱」叫聲。

去年底園方邀請台北市蝙蝠保育學會徐昭龍老師前來，協助了解園區高頭蝠的生態，徐昭龍驚呼園內高頭蝠和蒲葵樹的數量，表示此區是他在南台灣見過高頭蝠聚集最大量的地方；此外，他還提到1隻高頭蝠一晚能吃掉2000隻蚊蟲，可謂「天然滅蚊好幫手」。

園方提到，雖未明確統計園內蒲葵樹的總量，不過估算應有200至300棵，高頭蝠會不定期改變棲地，目前主要棲息在消防蓄水池旁的一排蒲葵樹上。樹下因有不少高頭蝠糞便，歡迎喜愛園藝工作的民眾來取用，另提醒因是未處理的生肥，民眾領取時須戴口罩並自備鏟子和手套。