台中市議員江肇國說，市府宣稱台中市投資成果有2兆，卻對實際資金到位情況狀況外。(江肇國提供／林欣儀台中傳真)

台中市議會2日進行「台中市促參招商成果」專案報告，市議員楊典忠、江肇國說，市長盧秀燕就任至今推動34件民間參與公共建設投資案，號稱投資金額高達2兆，相關單位卻對實際情況一問三不知；議員林德宇說，市府說台中市有許多國際性指標建設，卻未顧及原縣區民眾基本需求。他們抨擊，根本是「講一畚箕，做一湯匙」。

楊典忠表示，台中市近幾年促進民間參與公共建設投資案件有34件簽約案，民間投資金額約269億元，海線地區共有8件促參案，至今卻只有2件促參案有完成，其餘的不是空地就是工地，這樣的投資金額根本還是空，看得到卻吃不到，市府應了解究竟哪裡出問題。

江肇國指出，市府以「富市台中」為施政主軸，宣稱促參投資成果2兆、創造2萬多個就業機會，很多單位卻對實際到位資金情況完全狀況外；以台積電為例，高雄去年11月就宣布台積電要在楠梓科學園區落腳、本月動工，反觀台中市府對台積電投資台中案都不了解，甚至該案仍在原地踏步。

市府財政局表示，促參案件履約由各案件執行機關管理，市府每半年會開會列管、督促執行進度，並協助解決各項推動的問題；以海線促參案來說，財政局列管的6案皆依相關規定設定土地地上權，地上權人3年內應於簽約3年內取得建照開工，6案中其中1案興建完成並營運，另5案都還契約期限內。