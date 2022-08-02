味全龍今天作客澄清湖出戰統一獅，3局上「大師兄」林智勝在2出局滿壘時敲出右外野滿貫砲，本季第6支、生涯第295支全壘打出爐，一口氣幫球隊取得4比0領先，距離300轟里程碑剩最後5轟。

3局上龍隊繼續面對獅隊先發投手布雷克，首棒打者蔣少宏觸身球上壘，石翔宇再補上1支安打，郭天信短打護送隊友攻佔二、三壘，陳品捷再打出內野滾地球形成滿壘。雖然第3棒的拿莫伊漾遭到三振，但下一棒林智勝把球扛上右外野，一棒打回4分，這也是他生涯第12支滿貫炮。