眾所矚目的美國眾議院議長亞洲行已經啟程，裴洛西（Nancy Pelosi）預計今（2）日晚間抵達松山機場。有些人認為裴洛西此行正好拯救了民進黨桃園市長參選人林智堅的選情，對此，資深媒體人黃暐瀚直言，「裴洛西離開的時候，才是選局的開始，狀況馬上就要完全不同」。

黃暐瀚今日在網路節目《鄉民大會》中提到，「之前林智堅是『雙主菜』哭暈廁所，但現在裴洛西來台加上陳明通跳出來扛，變成是『雙補藥』吃下去了」；黃更拿出最新的桃園市長參選人好感度直言，「在裴洛西要準備來台灣時，林智堅在一天之內好感度暴衝，就是因為吃了雙補藥，批評林智堅的網路聲量頓時消失」。

黃暐瀚接著分析，「第一個原因是大家都去討論裴洛西，沒人討論林智堅；第二個就是，討論林智堅論文的同時，陳明通都跳出來表示『是我把智堅的論文修改之後拿給余正煌的，就算有錯也不是林智堅的錯』，所以好感度就上來了」。

因此黃暐瀚強調，「裴洛西離開的時候，才是選局的開始」，裴洛西不是為了林智堅來的，可是裴洛西來台這件事，會有效的、實質的讓林智堅的討論度降低。黃暐瀚也認為，接下來中國大陸的動作，都將成為年底民進黨選舉的「養分」，對岸動作越大，話說的越狠，藍營選情就越降一分，「原來裴洛西之後，狀況馬上就要完全不同」。