女星小S徐熙娣婚後生下3個可愛女兒，3人也承襲媽媽優良基因，各個長得亭亭玉立，時常受邀登上雜誌封面，其中二女兒Lily許韶恩更是越大越漂亮；1日她在社群平台和網友互動，除了公開身高體重，更展現優秀的外語能力，流利英文口語讓網友驚訝。

Lily 1日在限時動態回答粉絲提問，大方公布自己的身高165公分、體重43公斤，被問到如何自律，Lily回答：「一定要知道自己想要什麼，不可以被『放鬆一天』誘惑」，要清楚自己的目標，努力堅持下去，雖然年紀尚小，對未來似乎已經有明確規劃，且很有毅力。

有粉絲希望Lily能用英文介紹自己，她立即現錄一段影片上傳，全程使用英文自我介紹，表達得非常流暢，且詞彙量豐富、沒有台式口音，讓許多粉絲大讚：「S聽了都忍不住感嘆發音真好」、「真的不得了」。Lily表示自己讀的是雙語部，平時愛看英文小說和美劇，除了讀書也會靠興趣提升英文能力。

小S二女兒Lily許韶恩分享自己的生活。(圖/ 摘自許韶恩Lily IG)

Lily的英文能力引網友讚賞。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）

Lily也對外談到姊妹的相處，她說姐姐Elly許曦文很了解自己的目標，說出口就會努力做到，意外抖出姐姐很喜歡看動漫，妹妹許老三看似很大膽，但晚上都會偷偷跑到姐姐房間說不敢自己睡，也曾跑到小S房間要跟媽媽睡，三姊妹性格迥異。Elly感性提到姐妹會在自己被欺負時陪伴，有一次心情不好不想吃飯，等食物來了她因為沒點所以沒得吃，不過大姐和小妹都有分她吃，讓她覺得很感動。