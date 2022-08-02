中鋼福委會與中國人壽今年議定防疫險團保單續約後，隨即4/18簽署保單並用印送交中壽公司，不料一個月後，於保單生效日前三天的5/18)，中壽突然逕自通知保單停售，無預警背棄保約。

對此，中鋼企業工會理事長陳春生表示，此事損害中鋼福委會數萬會員家庭權益，中鋼福委會也錯過與其他業者商談防疫險的時機，除將於8/8日在立法院研究大樓召開記者會，說明與中壽議定會員防疫險團保單的原委外，也特別呼籲中壽公司須履行合約，切勿罔顧誠信，犧牲保戶權益。

另中鋼企業工會指出，金管會6/30日宣布12家產險公司防疫險全數完成核保，卻忽視仍在申訴的中壽案件，保戶相信中壽承諾所以簽約續保，而不再買其他公司防疫險，如今卻被中壽片面宣布保單無效，保戶受騙頓失防疫保障，在求助無門下，僅能含淚往肚裡吞。

為此，中鋼企業工會除向立委許智傑陳情外，並將於8月8日召開記者會，說明中壽防疫險失約受害的爭議問題，希望能幫所有會員爭取權益。