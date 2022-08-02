財政部南區國稅局表示，依稅捐稽徵法第39條規定，民眾對稅單不服可依法申請復查，暫緩移送強制執行；但如果對復查決定不服，要提起訴願時，就必須繳納復查決定應納稅額1/3或經核准提供相當擔保，才可暫緩執行。
近期就有民眾致電稅局詢問，個人對綜合所得稅應納稅額不服且還在訴願中，卻還是接到法務部行政執行分署的強制執行通知。
國稅局進一步指出，若納稅義務人繳納1/3稅額及提供相當擔保確有困難，經稅局就復查決定應納稅額的財產，通知有關機關，不得為移轉或設定他項權利，在行政救濟期間，也會暫緩移送執行。
財政部南區國稅局表示，依稅捐稽徵法第39條規定，民眾對稅單不服可依法申請復查，暫緩移送強制執行；但如果對復查決定不服，要提起訴願時，就必須繳納復查決定應納稅額1/3或經核准提供相當擔保，才可暫緩執行。
近期就有民眾致電稅局詢問，個人對綜合所得稅應納稅額不服且還在訴願中，卻還是接到法務部行政執行分署的強制執行通知。
國稅局進一步指出，若納稅義務人繳納1/3稅額及提供相當擔保確有困難，經稅局就復查決定應納稅額的財產，通知有關機關，不得為移轉或設定他項權利，在行政救濟期間，也會暫緩移送執行。
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