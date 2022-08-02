新手機陸續在8月發表之際，也有品牌推出全新新色機款搶客，像三星雖然下周三（10日）晚上即將舉行Galaxy UNPACKED 2022，推出全新摺疊手機系列，但仍不忘Galaxy S系列的粉絲，跟上紫色系的潮流趨勢，10日起將正式推出全新色系「幻夜紫」，採中性、低彩度的淺紫色，再以流線的金屬邊框搭配霧面材質背蓋，而且S22更主抗低光源攝影、自動取景攝影等拍攝功能，滿足S系列粉絲愛拍照的需求，預計將推出兩個容量版本，定價2萬4900元起。
新手機陸續在8月發表之際，也有品牌推出全新新色機款搶客，像三星雖然下周三（10日）晚上即將舉行Galaxy UNPACKED 2022，推出全新摺疊手機系列，但仍不忘Galaxy S系列的粉絲，跟上紫色系的潮流趨勢，10日起將正式推出全新色系「幻夜紫」，採中性、低彩度的淺紫色，再以流線的金屬邊框搭配霧面材質背蓋，而且S22更主抗低光源攝影、自動取景攝影等拍攝功能，滿足S系列粉絲愛拍照的需求，預計將推出兩個容量版本，定價2萬4900元起。
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