嘉義縣首創「外籍看護工到宅指導計畫」及「管路安心計畫」提供居家安老，入選審計部行政機關優良實務案例評選。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉傳真）

嘉義縣首創「外籍看護工到宅指導計畫」及「管路安心計畫」提供居家安老，入選審計部行政機關優良實務案例評選，嘉義縣長翁章梁期許，透過長照創新服務，嘉義縣的老人都能「安心動、健康動、快樂學、方便行、歡喜做」，縣民都能健康老化，力拚減少臥床或被照顧的時間，讓嘉義縣成為三代同堂、友善高齡的城市。

嘉義縣審計室主任林勝賢上午列席議會，報告縣府去年度總決算及施政計畫實施考核指出，在110年度經提案參加審計部行政機關優良實務案例評選，獲選地方政府20則案例中，嘉義縣便占了3則，其中衛生局入選的項目為「推動外籍看護工到宅指導計畫及管路安心計畫，提升長期照護服務品質」。

衛生局指出，「外籍看護呼偏達，管路安心送到嘉」兩計畫都是全台首創，其中外籍看護到宅，導入雙語通譯員，一對一教學，提升外籍看護服務品質，另針對家中有鼻胃管、尿管等置管個案，提供24小時緊急服務諮詢。

翁章梁表示，自他上任以來已推動許多長照創新服務，深受縣民肯定，包括「外籍看護工照顧技巧訓練」，針對聘有外籍看護工的家庭，提供通譯員及專業人員到宅介入，指導專業的照顧技巧，加上自身照顧長輩的經驗了解到照顧身上留有管路個案的照顧壓力，首推「管路安心計畫」，當遇到個案管路滑脫或是緊急狀況時，讓照顧者24小時都能找到服務單位尋求諮詢，減輕照顧壓力。

談及發想管路安心計畫的概念，翁章梁分享，父親晚年也插鼻胃管，常在管路出問題時，造成家人的恐慌，不知道該如何處理；且有時長輩為了不讓在外地工作的子女擔心、兩地奔波，常選擇自己承受身體上的病痛，不願主動打電話尋求協助，讓他更加重視專業醫療照護服務，積極推動各項創新服務。