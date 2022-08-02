美國眾議院議長裴洛西今(2日)晚將抵台，動向引發美中台三方密切關注，甚至動員軍方力量在空中護航監控。網路上有人PO出疑似戰鬥機伴飛裴洛西專機的影片，護航陣仗看起來比美國總統出訪更壯觀；但有眼尖軍事專家指出，這段網傳影片早在2021年4月15日就出現，與網路傳言不符。

裴洛西將來台，近日網路瘋傳一段影片，標題為「裴洛西的專機由戰機護航，比美國總統出訪還壯觀！」，畫面中有17架飛機排成前後三排，看起來有如古代戰陣「鶴翼陣」倒過來的「倒Ｖ」陣型；從正下方拍上去，可見第二排中央的飛機為白色，應為重要人士所搭乘接受護航的班機。

（影片來源取自《Joe Popular Videos》若有移除請見諒）

在論壇《MyGoPen》有一篇文章對此謠傳發出澄清，標題為「【誤導】網傳裴洛西的專機由戰機護航影片？挪用過去不同時空的片段」，文中指出，網傳「裴洛西的專機由戰機護航，比美國總統出訪還壯觀！」的訊息和影片，經查證，網傳影片最早至少在2021年4月15日就已出現，是美國海軍飛行員拍攝上傳到TikTok上。

網路瘋傳的「裴洛西的專機由戰機護航」影片，其實與這次裴洛西出訪的真實情況無關。（圖／取自網路）

該文表示，雖然沒有詳細說明狀況，但可以確定和近日美國眾議院議長裴洛西出訪無關；而美國海軍的最新動態，根據《美國海軍學會新聞網》報導，雷根號和的黎波里號兩棲突擊艦正在台灣附近戒備，美利堅號兩棲突擊艦（USS America LHA-6）也部署在日本佐世保的港口附近。