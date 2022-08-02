中央7月起調整電價，口口聲聲說不會影響民生用電，但國民黨台中市議員張廖乃綸、吳瓊華、黃健豪等人痛批，政府將私立幼兒園、托嬰中心及大學、大專校院排除在凍漲名單外，讓學生及家長遭殃，且中央雖鎖定用電大戶漲價，但成本又轉嫁到消費者身上，人人受害，要求研擬因應措施。

台中市教育局表示，電費上漲加重私立幼兒園業者成本負擔，教育局與家長都關心，也希望不要影響育兒品質，市府將協助向中央反映民意。

張廖乃綸、吳瓊華、黃健豪說，經濟部調漲住宅用戶電費9％、產業用電大戶15％，雖宣布高中以下學校、6大民生產業不漲電費，但私立托嬰中心、幼兒園都不在凍漲名單內，民進黨政府口口聲聲說國家要幫民眾養小孩，難道叫孩子每天頂著大熱天，都不要吹冷氣、電風扇？

同屬藍營的議員朱暖英、楊正中、陳政顯、陳成添則抨擊，中央政府能源政策失當，使得台灣民眾常得面對跳電問題，且電力不夠用，又採取以價制量的方式；雖宣稱多數民眾不受影響，但企業因電價調漲導致成本提高，又轉嫁到消費者身上，讓薪水沒漲的老百姓經濟更雪上加霜。

民進黨議員陳淑華反駁說，發展綠電是世界趨勢，且最近日本也發生用電窘迫的狀況，呼籲藍營不要提到電價漲價就故意混淆視聽，畢竟這次電費調漲未影響民生住宅用電，且燃料成本持續上升，台灣工業電價更是世界第6低。