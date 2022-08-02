貨代業者捷迅（2643）2日董事會通過第二季財報，在多家電子業大客戶整合大單灌頂下，營收15.29億元、年增34.57％，稅後淨利1.55 億元、年增154.6％，EPS達5.17元，單季獲利創史上新高，且寫下連續17季獲利成長的紀錄。

捷迅累計上半年營收28.11億元、年增27.63％，稅後淨利2.43億元、年增123.24％，每股盈餘8.11元。

捷迅表示，在絕大多業者面臨供大於求所帶來的運價驟跌、營收下降的同時，公司仍能達到營收、獲利成長的目標，要歸功於經營團隊及全體同仁，持續優化整合型物流服務，不僅解決國與國運送間的艙位、運價問題，一併將發生在出口地、進口端的陸路運輸、海關、碼頭、拖車司機、倉儲各類問題有效解決，讓客戶無後顧之憂。

捷迅扮演客戶在運輸供應鏈中的顧問角色，與客戶共同面對、解決在疫情期間產生的減班、塞港、俄烏戰事、清零政策、碼頭罷工、經濟疲弱所帶來的種種障礙及困難，因此累積國際科技大廠青睞，包括手機與筆電、主機板、電源供應器等大廠。

捷迅第二季各項服務項目營收佔比為空運服務66％、海運服務25％、其他服務9％，分別較去年同期營收增加30.43％、26.72％、12.64％。