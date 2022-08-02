為鼓勵民眾網購使用i郵箱取件，體驗i郵箱無接觸取件之便利，中華郵政公司舉辦「PChome 24h購物 X i郵箱 揪i夏拚 好禮送+抽」活動，凡於111年8月1日至9月15日於PChome 24h購物網下單，並選擇「i郵箱」物流方式配送，前15,000筆取件成功訂單（無取消訂單或辦理退貨），即贈「PChome現金積點」20點（1點=新臺幣1元），且每筆成功訂單皆享有「PChome 24h購物電子禮券」抽獎機會1次。

本活動獎項豐厚，活動結束後，以符合活動辦法的「訂單編號」進行公開抽獎，抽出頭獎3名、貳獎10名及參獎10名，分別可得PChome 24h購物電子禮券10,000元、5,000元及2,000元，預訂10月7日公布中獎名單。

中華郵政公司表示，活動期間橫跨七夕情人節、父親節、中元節、開學季及中秋節等節日，當郵件寄達i郵箱後，收件人至箱櫃依指示輸入手機末3碼及取件碼，操作簡易便利快速領取郵件，全程自助免等待、零接觸，保障收件人隱私與安全，歡迎民眾多加利用。