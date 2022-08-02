彰化銀行積極響應經濟部振興方案，協助在疫情下受影響的攤商，繼寧夏夜市、基隆愛四路夜市、南機場夜市、台東觀光夜市、新竹南寮波光市集、三峽老街、深坑老街與南門市場後，再與台中市大慶夜市合作推出「台中high夜市-大慶揪旱溪 台灣Pay20％ 海派大請客」優惠活動。

優惠活動期間自111年8月3日至111年10月30日止，凡民眾在大慶夜市消費使用「台灣Pay」(限金融卡/帳戶)支付，可享20％之現金回饋(非即時回饋)，單筆消費回饋上限新臺幣300元，本活動回饋總金額上限55萬元。

大慶夜市位於台中市南區建國南路一段旁，營業日為每周三、五、六、日，為台中旱溪夜市經營團隊成功複製的人氣場域，有上百攤美食小吃攤位，像是鳳梨冰、佳蔥油餅、豆乳雞、鹹水雞、地瓜球、夜市牛排、現烤鮮蚵等小吃通通可吃到。

彰化銀行挺攤商活動，本次台中站邀請廣受大眾喜愛的大慶夜市和旱溪夜市，合作舉辦台灣Pay優惠活動，除鼓勵民眾善加運用台灣Pay 行動支付，體驗便利且即時的付款方式，減少接觸現金傳染機會外，同時提供高額回饋優惠，希望全民共同為重振台灣經濟盡一份心力，將正面的力量擴散到整個經濟體系及社會的每一個角落，創造多贏。