新竹1名男子今年4月到戶政事務所申請戶籍謄本，發現他竟多了1名「不同姓氏」的長女，妻子才終於坦承外遇，小王還是與他們在同市場工作的攤商，後來全市場都知道此事，男子感到莫大恥辱，提告求償100萬，妻子還反控他家暴，法官認定出軌事實明確，判妻子與小王須賠償30萬，可上訴。

判決書指出，張男與妻子小芳結婚22年，育有2名子女，張男今年4月前往戶政機關申請戶籍謄本時，赫然發現上頭竟多了1名「楊姓長女」，而一旁的記事欄內容則寫「原登記父姓名，今年3月憑法院裁判書刪除父姓名。並於同月日更正姓名從母姓」，讓他傻眼質問妻子。

張男發現戶籍謄本上多了1名不同姓氏的女兒，質問妻子後得知對方早已有外遇，外遇對象還是與2人在相當市場工作的攤商男子，之後此事鬧到全市場都知道，張男認為自己戴了綠帽、名譽掃地，決定向妻子和小王提告求償精神慰撫金100萬元。

法官依親子關係更正、父母姓名更正登記等申請書，認定小芳確實在婚姻存續期間與其它人發生性行為，並生下小孩，而小芳也反控遭到丈夫家暴，卻無法提出驗傷單證明傷勢是張男所致，因此判定小芳與楊男須賠償30萬元給張男，全案可上訴。