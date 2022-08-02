POCO在本月一口氣推出POCO F4、POCO X4 GT、POCO C40 3款機種，當中像POCO F4就採高通Snapdragon 870 5G處理器，搭配LPDDR5+UFS 3.1的儲存規格，支援強大的讀取和寫入功能，提供更快的載入和儲存速度，還有LiquidCool水冷技術2.0，以7層石墨散熱結構和3112mm超大均溫板讓晶片維持解溫，更採旗艦級6.67吋E4 AMOLED螢幕；另外8月8日前更推出父親節優惠，POCO F4 GT更一口氣直降2000元。