美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今（2日）晚間10時左右抵達台灣，將降落於台北松山機場，多位民進黨立委晚間透過臉書發文表達歡迎之意，立委高嘉瑜更直言，歷史性的一刻！全世界都在關注追蹤裴洛西的班機動向。

高嘉瑜與立委蔡易餘都在臉書貼出即時航班飛行狀況網站「Flightradar24」的截圖，高嘉瑜表示，歷史性的一刻！全世界都在關注追蹤，搭載裴洛西、呼號SPAR19的「波音C-40C運輸機」，預計今晚降落台灣。蔡易餘說，20萬人一起看看飛機，全民都在關注啊！

立委郭國文表示，雖然中共動作頻繁，從軍事行動到禁止食品進口，這些行為都是企圖抹滅裴洛西訪台對台美關係的重要意義，不能說讓人意外，但非常遺憾。對於裴洛西來訪，不只歡迎也且樂見「抗中保台」的好夥伴能無畏干擾，堅定訪台。立委何欣純表示，台灣民主的國家，歡迎裴洛西來訪，深化台美民主陣線。

立委王美惠表示，裴洛西都堅定表明立場，要親自來台，支持台灣民主。然而中國也始終堅決的放話，要以軍事手段施壓，或是採取強烈的反制措施。事實證明，美國還是心繫民主，不向威權屈服。

王美惠也批評說，國民黨立場經常左右搖擺，且自我感覺良好，不願承認自己的主張，已背離民意。寧願緊抱中國大腿，也不願把台美友好關係，當成一回事。

立委趙天麟表示，台美友誼堅若磐石，民主世界無懼威脅。中國在裴洛西抵台前祭出軍事與貿易的挑釁，這不僅是對台灣的威脅，也等同於對自由民主陣營的攻擊，必遭反噬！