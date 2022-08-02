老牌晶片電阻製造商天二科技（6834）將於9月上市，由於已經入列陸資電動車大廠供應鏈，加上新產能開出，今年汽車佔比可望挑戰20％，該公司因消費性電子比重僅8％，較不受庫存調整干擾，天二科技董事長廖震益力拼今年營運持續成長。

車規薄膜電阻供應鏈包括日系KOA、美系的Vishay、台灣的國巨、光頡科技、天二科技，目前歐美廠的交期長達五十周，台廠交期則可達二十周以上。

廖震益表示，晶片電阻因營收低，但是設備投資額極高，近二十年沒有廠商願意投資，天二很可能為成為台股最後一家晶片電阻廠，廖震益看好電動車拉高滲透率帶來的市場缺口，市場景氣保守之下，汽車仍是相對有撐的應用。

市調機構統計，平均每台電動車電阻消耗量達數萬顆，過去八至十年車廠多半採用歐美被動廠的汽車料，隨著汽車電子化的趨勢確立，衍生市場缺口，尤其中國車廠過去採用韓國、日本、歐美的車規電阻居多，雖然車用電子的門檻高、認證長，但是替代商機龐大，天二將其鎖定為主要成長動能。

天二的汽車應用比重從11％一舉提升至18％，現有的經營團隊接手天二之後，擴充薄膜電阻、金屬板電阻產能，毛利率相對較低的厚薄電阻鎖定利基應用，公司不拚產能，除了打進陸資電動車大廠之外，高精度薄膜電阻打入知名電動摩托車品牌，未來將更積極爭取中資汽車廠的訂單。

天二原定今、明二年大幅度擴產，但受到景氣轉差衝擊，今年無論是營收增幅、擴產幅度均會低於原先規劃，但是今年營運仍力拼小幅成長。

天二為老字號晶片電阻廠，因兼具厚膜電阻、薄膜電阻、金屬板電阻三項產品的開發生產能力，可提供客戶不同的產品組合，另外當客戶在產品設計上遇到問題時，公司便可及時提供客戶專業、有效的解決方案，就應用來看，今年上半年電源裝置占比約32.4％，車用電子占達18.2％，工業電子占比約16％，消費電子僅約8％，量測儀器占比約6％。