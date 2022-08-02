百貨中秋節禮盒預購開打了！看準後疫情時期高價送禮趨勢，包括新光三越、遠百、SOGO等均看好中秋節禮盒業績目標有望翻倍成長；新光三越今年更擴大米其林主廚月餅禮盒，從去年首發的張國邦、林泉之後，今年新增林明健、黃旅毅等米其林一星主廚開發的限量月餅，加上首度打造的日系伴手禮選物店，有望帶動業績翻倍成長。

新光三越去年中秋月餅禮盒業績約3,000萬元，今年上看6,000萬元；主要動能除了星級主廚包括台北文華東方酒店雅閣中餐廳主廚張國邦、MUME主廚林泉、LONGTAIL主廚林明健、富錦樹台菜香檳主廚黃旅毅等，推出中秋限定月餅禮盒帶動企業大宗訂單，今年還有五大首度來台的日本超夯伴手禮助攻，包括皇居御用甜品「虎屋羊羹」、金澤烏雞庵烏骨雞金箔蛋糕、Butter Butler奶油酥餅、The Cheese Terrine Bake起司凍蛋糕與Baked Mallow奶油棉花糖夾心千層派等，在國境未開放前有望再帶動一波哈日搶購風潮，且因備貨倍增，業績亦將翻倍增。

隨著疫情趨緩，新光三越在暑假檔期推出的夏季卡利HIGH業績，不僅對比2019同期成長，爆發力道也超過2020的報復性消費；新光三越指出，近三年來因無法出國、大型聚餐，各大企業送禮預算相對提高，送禮需求大、亦有高價化趨勢，也使得日本伴手禮商品今年以選物店型態快閃全台5店供應，首站就進駐台北信義新天地A8，全台巡迴快閃至年底，同時於skm eats同步APP外送服務，與在地名店糕餅計24款禮盒齊賣。