資訊服務廠商寶碩集團（5210）宣布轉型，開創綠能事業，並參與綠能市場，將瞄準金融場域、再生能源、儲能服務、媒合綠能交易等四主軸，拓展未來營運。寶碩上半年營收1.49億元，年成長55.96％，營收成長動力主要來自綠能營收，法人則預期，在轉型效應顯現下，今年上半年有望轉虧為盈。

寶碩資本額為新台幣6.2億元，員工數約180人，2002年由興櫃轉上櫃，聚焦在財務科技增和資訊服務應用領域。

經濟部訂立了2025年再生能源發電占比達20％的目標，其中又以太陽光電裝置容量占66.3％為最大主力。此外，以國際趨勢來看，ESG為現行主流價值，不少國際企業都開始跟上腳步，顯見綠能市場在各國政策與資源推行下深具發展潛力。

寶碩集團董事長白介宇指出，公司從財務工程專業領域出發進行多角化部署，現在策略轉型，開拓綠能科技產業藍海市場。接下來將以四大服務為核心事業，在應用場域部分，寶碩將以金融與校園場域為目標，透過整合節能感測設備，蒐集用電數據並建立電力競價之預測模型，讓客戶能在進行電力調度前評估決策。

此外，白介宇也表示，將全力發展多元太陽能光電場工程案，包含地面、屋頂、農漁電共生等型式，同時打造綠電憑證，配合政府政策達成114年累積裝置容量20GW目標。隨著電場工程逐步完工，營運較去年成長，預期未來獲利表現也將同步走揚。

在儲能服務上，白介宇指出，目前寶碩開拓儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務，利用充放電特色調節電力系統頻率，維持供電系統穩定度，進而提高發電經濟效益，將可以協助企業對環境保護及永續發展的投入。

另外，寶碩也推動媒合綠能交易資源整合服務系統，主要是透過需量反應及備載容量促進供電穩定，建立電力交易市場撮合平台。

寶碩今年上半年營收較去年同期大增56％，主要動能就是來自綠能營收，法人估，在產品組合調整下，寶碩上半年有望轉虧為盈，展望接下來營運，寶碩表示，將持續發展節能、創能、儲能系統整合及電力交易，從電場建置到資本市場服務，全力發展成為能源聚合電力服務公司。