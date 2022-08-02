使用冷氣最好定時清潔，除了能夠保持冷房效果以外，也能避免耗電。一名女網友近日就分享，她新租房後因為冷氣不冷決定清洗，沒想到一打開竟發現厚厚一層灰塵，許多人看了之後不禁感嘆，上個租客的呼吸道真的很健康。

原PO在Dcard發文表示，最近自己剛租房子，想說冷氣不冷要洗個冷氣，豈料打開冷氣外殼查看濾網，「灰塵厚到觸角都伸出來了」，而房東透露上個女租客租了9年，不禁讓人懷疑這些都是上個房客留下的成果。

對此，許多網友紛紛笑說「好猛，她的呼吸道很健康欸」、「可以問問前房客都怎麼保養呼吸道的」、「俄羅斯藍貓」、「濾網拆掉還是髒的才可怕」、「她的冷氣會涼嗎？」、「哇塞好精彩」、「上次我去租房子的時候房東也說前一個租客租10年了耶～結果看到房間畫面跟你好像喔，這是一種話術嗎」。

事實上，台電過去曾表示，濾網髒了不清洗，會使冷氣必須更費力才能達到冷房效果，建議最好2至3周定期清洗濾網，如此一來就能維持冷房效果，一年下來也能省下約215元電費。