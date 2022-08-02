中華隊今天在U12世界盃少棒預賽最終戰碰上義大利隊，首局靠著歐子喬安打先馳得點，3局下更是攻下9分大局，其中開路先鋒吳聖智4支4貢獻2打點、4得分，最終以15比0提前4局「扣倒」對手，預賽拿下4勝1敗。

中華隊昨天以12比0提前5局「扣倒」南非隊，打完預賽前4場取得戰績3勝1敗，與跟委內瑞拉、墨西哥共同闖進超級循環賽。今天預賽最終戰碰上義大利隊，推出左投簡紹翔先發，預計採取投手車輪戰方式。

面對義大利先發女投手比薩（Anita BISSA），1局下中華隊就展開攻勢，開路先鋒吳聖智敲出二壘安打攻佔得點圈，1出局後第3棒的歐子喬敲出中外野安打助隊先馳得點，3局下中華隊更是一口氣攻下9分，4局下再添得5分，提前4局結束比賽。

A組由中華隊、委內瑞拉、墨西哥將帶著預賽對戰成績進入到超級循環賽，3支球隊在預賽戰績互咬同為4勝1敗，複賽都將從1勝1敗開始打。

而B組的部分只有預賽4戰全勝的美國隊確定晉級，將帶著2勝挺進複賽，明天的多明尼加與日本隊的比賽將攸關最後2席晉級名單。