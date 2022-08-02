吳青峰將在高雄衛武營舉辦展覽。（環球音樂提供）

吳青峰將在高雄衛武營舉辦展覽。（環球音樂提供）

吳青峰即將於9月發行全創作個人專輯《馬拉美的星期二》，同時發展出他創作時的靈感起源與紀錄，以名為《馬拉美的沙龍》在高雄衛武營藝術文化中心限定兩週時間免費開放參觀。今日曝光沙龍面貌，主題以吳青峰創作腦海為起點，發展出5大波段的靈感汪洋，藉由他平時閱讀的書籍、生命中的點滴，進而展現出創作靈感來源，邀請觀眾在週間自由參觀。在這場沙龍之中，吳青峰將觀眾設定成來家中作客的貴賓，聽著他的作品，將這些作品最原始的樣貌一一呈現在觀眾眼前。

第一映入眼簾的是【馬拉美的沙龍】以法國詩人馬拉美為開場，他習慣於星期二邀請幾位創作者好友一起到家中聚會，談論著音樂、文學、繪畫、詩詞等任何話題。於是吳青峰以此概念，歡迎觀眾一同加入他的音樂沙龍，分享著創作及音樂所帶給他的喜悅。而後來到【牧神的午後】，收集與三位國際音樂家歐若拉Aurora、洛福斯溫萊特Rufus Wainwright、羅賓格斯里Robin Guthrie的共創合作。這些優秀音樂家都是青峰的夢想清單，就宛如《牧神的午後》一詞，這段音樂旅程對吳青峰來說就像是一場美夢之旅。

接著來到【戀人絮語】，睽違三年吳青峰全新詞曲創作，以創作者與作品的戀曲為開場，並邀請到金馬影后林嘉欣獻聲法文口白，吳青峰希望透過這首歌曲，希望觀眾能更加了解創作，然後無法自拔地將「累」化作成甜蜜的愛情。除此之外，位於沙龍正中央藍色小船的【試聽區】，則是象徵吳青峰創作腦海，在不同耳機裡播放不同的音樂片段，這些試聽片段只有在沙龍才能夠搶先聽到，在這裡透過耳機播送，讓吳青峰的創作在觀眾耳邊絮語。最後，【閱讀靈感】中，吳青峰表示自己喜歡閱讀各種故事與神話，於是他幻想這場沙龍，會有一些書中的虛擬人物來到他身旁，他們各自帶來不同故事，有著不同情緒及感受，交由吳青峰歌唱出他們的故事。對吳青峰來說閱讀是生活的一部份，其中沙龍展區他更將自己私人珍藏的書本，真實展現在觀眾眼前，讓人最直覺感受到他青峰創作時的能量。