牛仔褲大廠如興經營風波不斷，股票打入全額交割股，前董座陳仕修疑似落跑，國發基金14億元投資栽了，立委轟「被當大盤子」；國發基金坦言，如興是虧損的投資案，但過程沒有「舞弊」，扣除如興11億餘元以及其他投資虧損，近5年來，國發基金平均每年都賺200億元，若換算年化投資報酬率是超過20％，官員喊冤「沒有浪費全民納稅人的錢」。

官員比喻，民眾到銀行買基金，決定是否投資是看這檔基金的整體績效，不會干預基金經理人投資細節，如哪檔股票賺錢、哪檔賠錢，因為投資多檔股票，本來就有賺有賠；國發基金也是相同道理，應該看整體績效，不要為了一個投資失利，就如此糾結。

官員透露，國發基金投資如興案時，也投資陽明海運，如今陽明海運讓國發基金賺了360億元以上，希望外界不要只放大投資虧損的部分，而忽略投資績效好的正面訊息。

國發基金也表示，會記取如興案的經驗，避免未來再次踩雷。