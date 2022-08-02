「2022跑若飛天公盃」路跑活動將於10月8日登場，今年主打啤酒喝到爽、抽虎年純金項鍊等好康。（呂妍庭攝）

昊漢刺繡負責人周讓廷特別設計虎爺尺做為完賽禮，另跑者可以777元加購Q版天公祖上奏版公仔。（呂妍庭攝）

天公壇提供9條虎年生肖999純金項鍊當摸彩品。（呂妍庭攝）

21K組有天公祖旅行收納袋，是天公盃與全民運聯名限量紀念版。（呂妍庭攝）

「2022跑若飛天公盃」結合全民運動會，衣服印有全民運等字樣。（呂妍庭攝）

由嘉義縣朴子天公壇、朴子市體育會及朴子市公所合力舉辦的「2022跑若飛天公盃」路跑活動將於10月8日登場，恰逢10月分縣府舉辦全民運動會，跑若飛路跑不但首度推出21K半馬賽程，還主打啤酒喝到爽、抽虎年純金項鍊，並結合全民運，邀民眾參加路跑兼看精彩賽事，順道遊覽嘉義景點、看國慶焰火。

跑若飛天公盃路跑邁入第4屆，朴子天公壇主委林博文、朴子市長吳品叡、縣議員黃嫈珺、昊漢刺繡負責人周讓廷等人今舉辦記者會，說明今年路跑特色，黃嫈珺說，今年除4K土地公巡田水組、11K三太子風火輪組，還增加21K半程馬拉松組，取名如來佛五指山組，歡迎全台各地路跑好手踴躍參加。

吳品叡則特別介紹各組的沿途風景，指路跑起訖點設於日治時期興建的縣定古蹟「朴子水道頭」，4公里組折返點在極具特色的棋盤式三合院聚落朴子市德興社區，11公里組折返點為以國寶青花瓷為設計意象的蒜頭大橋， 21K組會經過全台最長自行車吊橋「六家佃長壽橋」，再進入風景優美的故宮南院院區。

林博文強調，今年完賽禮十分豐富，21K組有天公祖旅行收納袋，是天公盃與全民運聯名限量紀念版，11K及21K組可獲得虎年生肖文創紀念品虎爺尺、天公壇手機架等，天公壇也提供9條虎年生肖999純金項鍊當摸彩品。

今年除全球菸酒行在4公里處免費提供啤酒喝到爽，在朴子魅力商圈相挺下，將有逾百攤在地美食、店家在會場設攤，主辦單位為振興經濟，每位報名跑者將發放200元園遊券，鼓勵大家逛市集、吃早餐、買伴手禮，林博文呼籲民眾把握8月20日最後報名機會，尤其正值雙十連假，還能到嘉義看火慶焰火。

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