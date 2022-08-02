美國陸軍的「和風-S」(Zephyr S)太陽能無人機持續在空中飛行超過50天，而且持續在飛，沒有電力耗盡的跡象，這已超過了原本的預期性能。

任務與目的(Task and Purpose)報導，「和風-S」是空中巴士集團所研製的高空無人機，目前正在亞利桑那州的尤馬試驗場(YPG)進行測試，它飛得很高，達到平流層高度。

和風S的翼展82英尺(30公尺)，並採用極輕的材質製作骨架，機翼則覆滿太陽能電池，提供飛行馬達所需的電力。報導稱，這種設計創造了一種「反向伊卡洛斯」的情況，它愈接觸陽光，就愈有能量，也就愈能飛行。到了晚間，就以電池供電，等待陽光再次出現。

2018年，和風進行了首次長時間飛行，在空中停留了25天又23小時；今年的實驗則一舉突破舊紀錄，飛行了50天而且沒有疲態。

美國陸軍APNT/Space CFT部門主任邁克 •蒙特萊昂(Michael Monteleone)說：「我們在高空平台的實驗，看到了長足的進步，這項實驗使我們能夠充分探索平流層太陽能飛機的軍事用途，它對於深度感測、目標偵察，和彈性通信都有很大的潛力。」

它的操作員不甘於單純的飛行，正利用航線紀錄，在天空中畫出一些有趣的圖案，比如數學符號，或是字母。

和風S的下一階段測試，將要攜帶新的載荷實驗裝置，然後飛越太平洋。不過實驗時間還未定，因為這要等到它耗盡電力後才進行。