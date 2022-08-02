偶像女團「Twins」成員出身的香港女星阿嬌(鍾欣潼)，這些年將事業重心放在大陸，近來她成了大陸綜藝節目的寵兒，參加人氣選秀節目《乘風破浪》第三季節目，大秀唱跳功力，和阿Sa(蔡卓妍)的姐妹情成為節目一大亮點；有網友也翻出阿嬌上節目之前的照片，發現阿嬌整個人瘦了一大圈，對比相當明顯。

阿嬌和前夫賴弘國離婚後，生活重心都放在工作上，昔日為了拍戲不昔增胖，體態忽胖忽瘦也令外界擔憂她的健康，又曾透露還沒離婚時，積極備孕也胖了10幾公斤，還忍受他人揶揄「不是已經懷上了嗎？」相當委屈；近日阿嬌和阿Sa一起接受《友情研究所》採訪，聊到參加《乘風破浪》的想法，阿嬌表示最初目的是想「調整心態」和「減肥」，不知不覺就和阿Sa待到4次公演結束；而主持人也好奇地問，「目前瘦了多少？」阿嬌自信地說：「我想有20斤（10公斤）吧」。

網友翻出阿嬌之前的節目畫面，發現阿嬌胖了很多，整個人變得很臃腫，連好友謝霆鋒都在節目裡調侃阿嬌雖然五官還是漂亮的，但胖的時候在鏡頭前顯得臉特別大，隱約能看見雙下巴。阿嬌到了《乘風破浪》之後有越來越瘦的傾向，瘦下來後也嘗試了秀身材的衣服，讓許多粉絲大讚很美，而近期《乘風破浪》節目公布成團人選，阿嬌在節目中如願與阿Sa一起成功出道，令不少粉絲感動。

阿嬌胖瘦照片對比。（圖／阿嬌微博）