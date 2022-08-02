信錦（1582）董事會通過第二季財報，在原物料價格減壓之下，單季毛利率以18％登五季以來新高，第二季稅後純益1.51億元，年增504％、季增387％，每股稅後純益1.22元，創六季以來新高紀錄。

下半年總體經濟變數仍多，品牌客戶壟罩在庫存調整壓力之下，但信錦上半年比較基期偏低，公司預期下半年營運可望與上半年持平，全年營運有機會優於去年。

信錦2日召開董事會通過2022年第二季財務報告，第二季合併營業收入為28.03億元，季增1％、年增11％，由於原物料成本上漲壓力舒緩，2022年第二季毛利率約為18％，較前一季及去年同期的13％回升，歸屬於母公司的稅後淨利約為1.51億元，每股稅後純益1.22元。

累計信錦2022年上半年合併營收為55.69億元，年增16％，毛利率為16％，營業利益率為4％，上半年歸屬於母公司的稅後淨利為1.82億元，年增20.53％，每股稅後純益為1.47元。

展望未來營運，雖然下半年面臨全球經濟急遽變化及產業庫存調整的挑戰，為穩定長期獲利表現，信錦將持續強化產品研發能力，透過策略採購加強成本控管及存貨管理，以因應終端需求的影響及原物料成本波動的風險，同時公司將持續整合集團資源，提升產品開發效率，增加產品應用範疇以促進長期成長動能。