資訊服務廠商普鴻（6590）董事會通過上半年財報，營業利益為5,411萬元，年增43％；毛利1.18億元，年增逾兩成，毛利率48.6％，優於去年同期表現，本業表現創下歷史新高。法人估，下半年普鴻3大新產品推出，以及委外人力需求增加、產品優化等利多帶動下，下半年營運表現有望優於上半年。

普鴻上半年本業雖然創歷史新高，惟金融投資損失，致業外營收減少，影響稅後淨利表現。上半年普鴻稅後淨利4,132萬元，年減6％，EPS 1.92元，較去年同期衰退。

普鴻表示，上半年本業成長，主要來自兩大主軸，包括富邦合併日盛皆選用普鴻解決方案，此外，繼美國銀行、東京三菱等外商銀行使用普鴻匯款系統加M10K HSM加密設備後，普鴻近期也再取得某外商銀行的加密設備，在新客戶帶動下，讓上半年本業獲利創新高。

展望接下來營運，普鴻下半年將再推出3項新產品，而除了富邦合併日盛以外，普鴻也再接到另一大金融客戶，此外普鴻也針對現有產品優化，預期將有望帶動下半年營收成長。

另外，金融業近年來積極轉型，研發人力、工程人才需求缺口大，普鴻自創立以來即聚焦金融業，培養金融業研發人才，並推出委外人力的服務。據悉普鴻下半年委外人力服務訂單已在手，且為預期下半年將再增約50％的人力，以滿足委外人力服務的需求。

普鴻指出，2022年下半年至2023年為公司急速擴張的時期，除了深耕支付應用、金融應用及資訊安全，也將著墨於金法規報表、營運報表等相關領域和服務，也將延續連結金融資訊服務生態圈策略，跨業整合布局，幫助客戶在行動支付時代加速數位轉型。