近幾年新案買氣狂飆，根據內政部資料統計，今年上半年，全台住宅開工宅數達73,533宅，創下同期新高，開工面積則有316.7萬坪，和2021年相比，宅數增加25.3％，面積增加24.1％；至於六都開工量，台中市雖然量縮仍居六都之冠，而高雄市今年宅數大增91.7％、超越桃園成為開工量第二大縣市。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，前兩年因資金潮帶動新案市場交易量，因此工料雙漲壓力下，開工量卻創新高，其中高雄市受惠台積電話題，新案成交量體大幅提升。

綜觀六都今年上半年住宅開工量，與去年同期相比成長最多為高雄市，共12,582宅、年增91.7％；台南市成長幅度也相當高，年增51.7％，共計7,513宅，今年宅數超過2018年、2019年同期的二倍。

至於桃園市及新北市，上半年住宅開工量均破萬宅，新北市不僅宅數增加43.3％，住宅開工面積也提升57.6％；而台中市是六都中唯一開工量下降的區域，宅數下修12.6％，面積僅微降0.4％，開工宅數共15,277宅，雖低於去年同期，依然是全台開工量最大的縣市。

郎美囡分析，南部近期受惠科技園區及半導體產業議題，投資人期待比照竹科模式房價起漲，且房價門檻相對北部、中部低，因此前兩年推案量及成交量皆增加。

至於台中市新案數量一直名列前茅，去年開工量大幅超越其他縣市，建商略有收斂，但今年上半年台中開工量仍在高水位，全國開工量也推升至高點。惟央行3月升息後，房地產市場在今年第二季交易開始出現緊縮，且政府為調控物價、抑制通膨，第三季可能還有升息及整頓市場的策略，買氣相對走弱，如此大量體在未來可能形成區域賣壓。

住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨認為，雖然開工話題沸沸揚揚，不過，工料雙漲儼然成為茶壺內的風暴，雖然近期鋼筋、水泥價格逐漸回軟，但工資下修不易，對開發商來說仍具有壓力。對購屋人而言，建商是否具有順利完工的實力，才是眼下購屋時比房價更要緊的事情。