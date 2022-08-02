裴洛西是否來台可能還存在變數，「路透社」消息指出，訪問團稍早離開馬來西亞吉隆坡後，目前正朝北飛，進入菲律賓領空，下一站就是台灣。今天克宮也對美國發布嚴厲警告，批評「一切舉動分明是挑釁，破壞世界和平」。
根據亞洲新聞台報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天在記者會上坦言，「裴洛西議長的亞洲行和相關訪台行程純粹是挑釁」。他批評此舉只會加劇緊張局勢，華府選擇了一條「對峙之路」。
另外，外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)也強調美國的作法火藥味十足，表示「美國正在摧毀世界和平，近十幾年來，沒有能被解決衝突，只有不勝其數被挑起的爭端。」
俄羅斯因一場侵烏行動，遭受前所未有的國際排擠，以及西方世界祭出一連串經濟制裁，如今眾所矚目的裴洛西訪台之舉，俄國自然表達對北京政府的支持，建立更緊密的關係。
沒有意外的話，裴洛西訪問團確定正飛往台灣，預計晚上10點左右降落松山機場，並下榻信義區君悅酒店。而明天(3)上午將拜會立法院，台北市公運處稍早發布公告，屆時立法院周圍交通會進行交管。
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