經濟部回應全國工業總會8月1日提出調整能源政策建議時，提及「核二1號機遇到地方政府反對，無法興建乾式貯存設施」，對此新北市府發出嚴正聲明，批這種說法完全是混淆視聽、誤導民眾。

經濟部提出：「以核二1號機為例，是遇到地方政府反對，無法興建乾式貯存設施，燃料棒無法拿出來，連用到期滿都無法。」的說法，新北市核能安全監督委員會對此批評「嚴重混淆視聽、誤導民眾」，籲經濟部勿將錯誤能源政策卸責地方。

新北市核能安全監督委員會表示，新北市對於除役或運轉中的核電廠，皆秉持一致態度與作法，也要符合相關法規與專業意見，「全國能源政策本來就是中央主管權責，地方政府是依法規授權及專業審查，配合中央政策落實執行」。

市府表示，有關核二廠室外乾貯興建計畫，新北市依據「水汙染防治措施及檢測申報管理辦法」第10條第1項規定，台電應於施工前檢具逕流廢水汙染削減計畫，報請新北市政府審查。

市府指出，經多次提供審查結論及缺失改善措施後，台電公司均未能依審查意見補正完整資料，至今也仍未進行申請，故嚴正聲明，請經濟部儘速督導台電公司重送再審，並請台電公司依據行政院既定政策，興建室內乾貯設施。

新北市核安監督委員會強調，核二廠1號機提前停機，是經濟部未能督導台電公司所面對的問題，應妥善規劃乾貯設施，不要將中央錯誤的能源政策推給地方政府。

新北市核安監督委員會建請經濟部應面對問題，一起努力合作，除了確保用電無虞外，並須兼顧核電使用安全。