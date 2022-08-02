女星郭雪芙2008年出道，2011年在電視劇《真愛找麻煩》中飾演黑道千金「黎兒」一角而知名度大增，近期新劇《正義的算法》廣受好評。她今（2日）受邀出席活動適逢鬼月來臨，自曝拍戲過程中到地下室會身體不適，相信「萬物皆有能量」。

郭雪芙今受邀精品出席活動，身穿高領針織長洋裝，搭配水桶包及水壺現身，被問到女明星包包必備小物件時，郭雪芙的推薦竟然是辟邪石頭。她坦言自己到不是很乾淨的場景會感覺頭昏眼花，在拍戲現場的地下室會感覺渾身不對勁很想儘快逃離，她認爲這是「場地的能量」，自己的體質比較敏感。

另外，郭雪芙還是一個超級貓奴。作爲女演員，體驗過很多角色的她表示自己很想體驗的新職業是寵物訓練師，尤其想與貓科動物相處。被問及如果貓咪抓坏了她的包包該怎麽辦，郭雪芙大呼：「認了！」盡顯貓奴本色。

近日《乘風破浪的姐姐》飽受關注，郭雪芙表示如果受到節目邀約要考慮一下。至於爲什麽會猶豫，她開玩笑説「筋骨不太好！」此外，她表示自己很喜歡舞蹈，但是要表演給大家看還是很恐懼。如果一定要上節目，她希望有朋友陪她參加，她更是極力拉友人下水：「找艾菲！艾菲一定生無可戀！」